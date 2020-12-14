تعرف على موعد مباراة ليفربول ولايبزيج ومواجهات الـ16 بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أُجريت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي اقيمت بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، ظهر اليوم الاثنين.

واسفرت مراسم قرعة منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهة ليفربول الإنجليزي، لفريق لايبزيج الألماني. (طالع المواجهات كاملة)

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات جولة الذهاب والإياب بدور ثمن النهائي والتي من المقرر أن تقام أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

وجاءت مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كالآتي:

ليفربول ولايبزيج (16 فبراير - مباراة الذهاب) و (10 مارس مباراة الإياب)

برشلونة وباريس سان جيرمان (16 فبراير - مباراة الذهاب) و (10 مارس مباراة الإياب)

بورتو ويوفنتوس (17 فبراير - مباراة الذهاب) و (9 مارس مباراة الإياب)

إشبيلية وبوروسيا دورتموند (17 فبراير - مباراة الذهاب) و (9 مارس مباراة الإياب)

لاتسيو وبايرن ميونخ (23 فبراير - مباراة الذهاب) و (17 مارس مباراة الإياب)

أتلتيكو مدريد وتشيلسي (23 فبراير - مباراة الذهاب) و (17 مارس مباراة الإياب)

بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي (24 فبراير - مباراة الذهاب) و (16 مارس مباراة الإياب)

أتالانتا وريال مدريد (24 فبراير - مباراة الذهاب) و (16 مارس مباراة الإياب)

جدير بالذكر أن أندية المركز الثاني في دور المجموعات بالبطولة ستلعب مباراة الذهاب على أرضها، بينما تلعب مباراة الإياب خارج أرضها.