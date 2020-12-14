الإسماعيلي يهزم الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2003 على الأهلى بثنائية مقابل هدف وحيد ، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دورى الجمهورية.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من عبد الله السعيد اثر عرضية متقنة من ايكو عوض الله وعاشور عبد الموجود من ضربة ثابتة فى

اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليصعد شباب الدراويش بتلك النتيجة الي وصافة الدورى.

بدأ الفريق بتشكيل ضم .. عبدالله جمال ، محمد الشبراوى ، امير الوردانى ، محمد ايهاب ، اسامه محمد(

-ايكو عوض الله-) ، عمرو الساعى ، عاشور عبدالموجود ، حسن صابر( -عبدالله حسنى-) ، محمد عبدالمنعم ، عبدالرحمن كتكوت ،عمرو السعيد.

ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حمام ابراهيم المشرف عام و محمد حسيب مديراً فنيًا، على جمعة مدرب، ادم فؤاد مدرب حراس مرمى، مصطفى محمد علاج طبيعى و محمد نجيب إدارى الفريق.