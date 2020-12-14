أشرف صبحي يلتقي بمديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة في الاجتماع الدوري الذي يعقده وزير الشباب والرياضة بمديري المديريات للوقوف علي آخر المستجدات ومتابعتهم.

أكد صبحي أن الوزارة تقوم بالتقييم الدائم والمستمر لأداء كل مديرية في المحافظات المختلفة، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور العريض، والعمل علي الاستغلال الامثل لمنشآت الوزارة في المحافظات وتطويرها من أجل تقديم خدمات مميزة لمرتاديها.

أضاف صبحي أنه يتابع شخصياً الأمور التي تعيق السادة مديري المديريات في اعمالهم والعمل علي تذليل تلك العقبات، بالإضافة التي فتح آفاق ومجالات جديدة من أجل الإبداع والتطوير في الخدمات المقدمة، في ظل رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالخدمات وأيضاً العمل علي استغلال طاقات الشباب وتوظيفها التوظيف الأمثل من أجل دفع عجلة التنمية في مصر وتحويل هذه الطاقات إلي أفكار وترجمتها علي أرض الواقع من خلال المشاريع العديدة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ومنها الانشطة

واستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤي ومقترحات السادة وكلاء الوزارة، كل فيما يختص بمحافظته وتباحثوا في كيفيه تطوير العمل وتحقيق اقصدي استفادة من أجل الجماهير العريضة التي تستفيد من المشاريع التي تقدمها الوزارة لهم.

الأمور التي تعيق السادة مديري المديريات في اعمالهم والعمل علي تذليل تلك العقبات، بالإضافة التي فتح آفاق ومجالات جديدة من أجل الإبداع والتطوير في الخدمات المقدمة، في ظل رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالخدمات وأيضاً العمل علي استغلال طاقات الشباب وتوظيفها التوظيف الأمثل من أجل دفع عجلة التنمية في مصر وتحويل هذه الطاقات إلي أفكار وترجمتها علي أرض الواقع من خلال المشاريع العديدة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ومنها الانشطة الرياضية والشبابية مثل المشروع القومي للموهوبين وأندية العلوم والعديد من البرامج الأخري، والتي تجذب قطاع عريض من الشباب، واستطاعت الكشف عن العديد من المواهب ومتابعتها والبدء في تقييمها وتوجيهها الي الطريق الصحيح من أجل تطوير هذه المواهب والقدرات لخدمة الوطن.واستمع وزير الشباب والرياضة الي رؤي ومقترحات السادة وكلاء الوزارة، كل فيما يختص بمحافظته وتباحثوا في كيفيه تطوير العمل وتحقيق اقصدي استفادة من أجل الجماهير العريضة التي تستفيد من المشاريع التي تقدمها الوزارة لهم.

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