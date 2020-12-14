وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب الشباب بعد إصابة اللاعبين بكورونا

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع بعثة منتخب الشباب المتواجدة حالياً فى تونس؛ للاطمئنان عليهم بعد تأكد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بواقع 17 لاعباً والمدير الفني الكابتن ربيع ياسين، وذلك قبيل مباراة المنتخب المقرر لها غداً أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب وجميع اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجميع بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

كما تواصل الوزير مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس؛ لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى التطرق للمباحثات الخاصة بتأجيل مباريات المنتخب.

المقرر لها غداً أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا.واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب وجميع اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجميع بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.كما تواصل الوزير مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس؛ لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى التطرق للمباحثات الخاصة بتأجيل مباريات المنتخب.

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