سلبية عينة صالح جمعة نجم سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن سلبية عينات لاعبي الفريق وفي مقدمتهم صالح جمعة بالإضافة الي سلبية عينات أعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني هيثم شعبان. وأثبت تحليل رابيد تيست الذي خضع له الفريق سلبية عينات اللاعبين والجهاز الفني، ما عدا المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض، حيث تقرر خضوع كل منهما لمسحة طبية، للتأكد من إصابتهما بفيروس المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض، حيث تقرر خضوع كل منهما لمسحة طبية، للتأكد من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد من عدمه. وكان فريق سيراميكا كليوباترا خضع لتحليل رابيد تيست صباح اليوم، للكشف عن صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، حيث خضع جميع اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني للتحليل، الذي أثبت سلبية عينات الجميع ما عدا وليد عبد المنعم وحمزة معوض. ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.



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