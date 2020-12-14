إصابة عمر جابر بقطع في الرباط الصليبي (تفاصيل)

أعلن الدكتور مصطفى خليل طبيب منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة عن إصابة عمر جابر لاعب منتخب السلة للناشئين وفريق الاتحاد السكندري بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وتعرض عمر جابر لإصابة قوية خلال مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للناشئين تحت 18 سنة أمام منتخب مالي ليغيب عن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع والذي فاز فيه المنتخب المصري باللقاء على حساب منتخب غينيا.

وقال مصطفى خليل أن اللاعب قد أجرى

أشعة رنين عقب المباراة من أجل الوقوف على تشخيص الإصابة.

وتابع "الرنين أكد وجود إصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وبعد عرض حالة عمر على عدد من الأطباء المتخصصين في جراحة عظام الركبة، تم الاستقرار على غياب اللاعب لمدة شهر ونصف تقريبًا من أجل علاجه".

واستكمل مصطفى خليل "اللاعب لن يحتاج للخضوع لعملية جراحية، سيرتدي ركبة

ويخضع لجلسات تأهيل خلال هذه المدة من أجل عودته للملاعب مرة أخرى".

من جانبه علق عمر جابر على اصابته قائلًا "بدأت بالفعل في جلسات العلاج الطبيعي، سيتم زيادة الحمل بشكل تدريجي خلال المدة المعلنة من جانب الجهاز الطبي للمنتخب".

وأضاف "سرعة استجابة الركبة والرباط الصليبي لتدريبات التأهيل سيقلل من مدة غيابي".

وأختتم عمر جابر تصريحاته قائلًا "الحمد لله على كل شيء، الإصابة قضاء وقدر، الجهاز الفني للمنتخب يتابع معي أول بأول منذ الإصابة والجميع يساندني من أجل تخطي هذه الفترة خاصًة وأن موسمي انتهى مع نادي الاتحاد بهذه الإصابة".