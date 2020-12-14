شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: منتخب الشباب لم يطلب طائرة خاصة للعودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ما تردد حول طلب بعثة منتخب مصر للشباب إرسال طائرة خاصة إلى تونس للعودة إلى مصر، بعد إصابات لاعبي المنتخب بفيروس كورونا، وقال جمال محمد علي: سوف يتم إجراء مسحة ثانية على اللاعبين مساء اليوم، وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة. فى السياق ذاته، أكد طبيب الفريق وليد منظور عدم ظهور أي أعراض علي المصابين وأنهم بصحة ممتازة. وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة ظهور نتيجة المسحة الثانية بأسرع ما يمكن للوقوف على القوام الأساسي للفريق، قبل مواجهة ليبيا.

من جهته، حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع بعثة منتخب الشباب الموجودة حاليا فى تونس، للاطمئنان عليهم بعد تأكد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدًا أمام ليبيا فى افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بموريتانيا.

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضًا وكذلك باقى اللاعبين، معرباً عن تمنياته بالشفاء للاعبى المنتخب، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبى اللازم، وتواصل الوزير أيضًا مع إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.