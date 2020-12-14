شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: موسم توزيع التورتة "بدأ".. والكلام عن انتخابات الزمالك "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة السابق بنادى الزمالك، تغريدة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة.. أحب افكركم بس فاضل سنة على الانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب أوى".

وكان عدد من الأسماء قد أعلنوا ترشحهم فى الانتخابات المقبلة للزمالك، وهو ما أبدى أمير مرتضى استياءه بشأن حيث طلب أن يتم التركيز فى الوقت الحالى حول دعم الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى، بعدما نجح الفريق الأبيض فى الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.