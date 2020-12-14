شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على شبابه 5 / 0 استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الودية أمام نظيره فريق الشباب بالنادى مواليد 99، التى أقيمت اليوم، على ملعب النادى، والتى انتهت بفوز الفريق الأول، بخماسية نظيفة، وافتتح عمر السعيد أهداف الفريق الأول في الدقيقة 5 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جنش على يسار المرمى وسجل حسين فيصل الهدف الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث بعد عودته من الإصابة بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء على يسار جنش في الدقيقة 17 من الشوط الثاني وفي الدقيقة 33 أضاف مصطفى فتحي الهدف الرابع بتسديدة متقنة بيسراه على يمين مرمى محمد كامل حارس الشباب مواليد 2000 الذي شارك بدلا من جنش.

واختتم كريم بامبو خماسية الزمالك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء واطمئن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على جاهزية بعض العناصر مثل عمر السعيد ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمد أشرف "روقا" بعد العودة من اصابتهم وتأكد جاهزيتهم من الناحية الطبية لمباريات الفريق المقبلة.

ويقود فريق 99 محمد مصطفى ممس مديرا فنيا ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفى وعلي يحيى مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق ، ومحمد حسين علاج طبيعي.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى، بعدما نجح الفريق الأبيض فى الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.