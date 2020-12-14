شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة الشاطئية تغادر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى السعودية لدخول معسكر مغلق استعدادًا لبطولة كأس القارات بدبي في فبراير المقبل ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو القادم.وتقيم البعثة بمدينة ينبع، حيث تخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناءً علي ادعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تعود يوم 25 ديسمبر.

وتضم قائمة المنتخب: محمد فوزى وعبدالعزيز صباح ومصطفي سمير ومحمد عبدالنبي ومصطفي علي والحسيني طه وأحمد إسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفي أحمد وعبد الرحمن حسن ومحمود ماهر. ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، مصطفي لطفي "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمي "مدرب" واحمد ابو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمي" والدكتور محمود رفاعي "طبيب" وعباس حسانين "اخصائي علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسئول مهمات".

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة منتخب الكرة الشاطئية تغادر إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.