شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. بريستون وهيدرسفيلد أبطال أول لقاء يذاع تليفزيونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث مباريات كرة القدم عبر التلفاز ظهر في حقبة الثلاثينيات، وكان ذلك خلال مباراة فريقى بريستون وهدرسفيلد الإنجليزى بكأس إنجلترا عام 1938، ويعد هذا القاء الأول الذى يتم نقله بالكامل على الهواء مباشرة فى التليفزيون، وانتهى بفوز فريق بريستون على منافسه هدر سيلفد.

استغرقت مدة عرض اللقاء حوالى 15 دقيقة، حيث اقتصرت على التشكيلة التي لعبت المباراة، وضمت تشكيلة «أرسنال» وقتها كليف باستين، جورج سويندن، إدي هابجود، جورج ميل، جاك كرايستون، وجورج كورتيس، والذين مثلوا الجيل الذهبي لـ«أرسنال» في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث تمكنوا من حصد 12 لقبًا مختلفًا للفريق، من بينهم 5 ألقاب في البريميرليج.

وأقيمت المباراة على ملعب الهايبري بلندن 16/9/1937، حيث تم اختيار نادي آرسنال للقيام بهذه التجربة خاصة أن النادي كان قريباً من محطة البي بي سي.

أما أول مباراة أذيعت على سبيل التجربة كانت عام 1937 على ملعب الهايبرى بلندن بين فريقان من نادى الأرسنال، لقربه من محطة الـbbc ولم يتم نقل المباراة كاملة وتم نقلها على أجزاء.