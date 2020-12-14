شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: إصابة 13 لاعبًا فقط فى منتخب الشباب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إصابة 13 فردًا فقط من بعثة منتخب الشباب المتواجدة فى تونس بعدما تواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع السفير المصرى بتونس.

وأشار وزير الرياضة إلى مخاطبة الجانب التونسى لتأجيل مباريات منتخب الشباب فى تصفيات أفريقيا وفى انتظار الرد الرسمى، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدًا أمام ليبيا فى افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بموريتانيا.

أكد الدكتور وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، أن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، وقال وليد منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس.

وأضاف طبيب منتخب الشباب: "اللاعبون خاضوا تدريبًا قويًا بالأمس، وبلغة الكرة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحًا إطلاقًا لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضًا من ضمن الـ 18 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معربًا عن تمنياته بالشفاء للاعبى المنتخب، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبى اللازم، وتواصل الوزير أيضًا مع إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.