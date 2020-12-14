شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيع: أسعار اللاعبين بمصر بتنافس أوروبا.. والزمالك كان أقرب لأفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى ربيع، مدرب المقاولون العرب، أن الأسعار فى سوق اللاعبين بالدورى المصرى أصبحت خيالية، وبعضها ينافس الأندية الأوروبية، وقال رامى ربيع فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الحمدلله على نجاحات الموسم الماضى، صفقات الموسم الجارى كانت كلها صعبة فى ظل المنافسة الكبيرة مع الأندية الصاعدة تحديداً، الموسم الماضى كانت المنافسة مع الأهلى والزمالك وبيراميدز، والآن دخل البنك الأهلى وسيراميكا، وعملوا خللا فى سوق الانتقالات، ولكن أشكر اللاعبين الجدد، اشتروا الكيان والنادى وعندهم حب للعمل مع عماد النحاس".

وأضاف ربيع، "الجهاز والإدارة لديهم هدف واحد نسعى لتحقيقه، كل الصفقات الذين تواصلت معهم احترموا كلمتهم معى منذ الاتفاق الأول، حصل موقف بسيط مع دوادا، بعدما اتفق معنا تلقى عرضاً من البنك الأهلى ورئيس النادى تحدث مع المهندس محمد عادل بشكل شخصى، ولكن عماد النحاس كان يحتاج اللاعب، ودوادا فعلا كان مشترى النادى، وتلقى عرضاً آخر من سيراميكا، ولكن اللاعب كان شارى الكيان، واللاعب الذى يفضل الكيان على الفلوس ربنا بيكرمه وبالفعل سجل معانا فى أفريقيا.

وتابع، "كل اللاعبين الذين قمنا بضمهم جالهم عروض بمبالغ أكبر خارج المقاولون ولكنهم اختاروا النادى، وفى أكثر من صفقة لم تكتمل بسبب العروض المادية وطلبات بعض اللاعبين، بعضهم طلب 4 ملايين جنيه ومطالب أخرى فى العقود بناءً على عروض الأندية الأخرى، أى أن اللاعب يحصل على عقده بدون مشاركة ولكن هذا أسلوب خاطئ ويقتل المنافسة بين اللاعبين، لكننا وضعنا سقف معين لا نرفعه، واللى حابب يبقى معانا بنتمسك بيه.