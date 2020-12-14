شكرا لقرائتكم خبر عن الذكريات الجميلة.. شوبير يكشف عن صورة نادرة للأهلى فى التسعينيات مع عم حارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الإعلامى أحمد شوبير متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة نادرة لفريق النادى الأهلى في التسعينيات برفقة عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، وضمت العديد من النجوم، وأبرزهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير وأسامة عرابي وهشام حنفي ومصطفى كمال، معلقًا عليها قائلاً: "الذكريات الجميلة"، وجاءت معظم التعليقات عن عم حارث والذى ارتبط به عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، في السنوات الماضية، فقال أحد التعليقات، "ياه ياعم حارث أخيرًا شوفناك وأنت صغير".



أحمد شوبير



شوبير

ويحظى "عم حارث" عامل غرفة ملابس النادى الأهلى بمكانة كبيرة، فى قلوب الأهلاوية بصفة خاصة، وهى المكانة التي تظهر مع كل إنجاز يحققه النادى، ويحتفى به نجوم الفريق مع كل بطولة، وهو ما تكرر مؤخرًا مع الحساب الرسمي للقلعة الحمراء ونشر صورة له احتفاء بالثلاثية وعلق بعبارة: "صورة تحمل الكثير"، ويظهر خلالها بصحبة درع الدورع وكأس بطولة أفريقيا أبطال الدورى، بالإضافة إلى كأس مصر.

وكان أكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، أنه لا يمكن أن يرحل من الأهلي حتى لو حصل على عرض بـ 40 مليون جنيه، قائلاً: "عمرى ما هسيب الأهلى"، وقال عم حارث فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قناة اون سبورت 2: "حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن".

وكشف أشهر عامل غرفة ملابس في الكرة المصرية، أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى وهو فى عمر 12 عامًا وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها.