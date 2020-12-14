شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: كل إمكانيات الوزارة متاحة لخروج مونديال اليد فى أفضل صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ستقوم بتذليل كل الإمكانيات المتاحة لدعم بطولة كأس العالم لكرة اليد بكل الطرق حتى تخرج بشكل يليق باسم مصر وفى أفضل صورة فى ظل الظروف الحالية وحتى تعكس صورة مصر أمام مختلف دول العالم.

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة إعلان كل التفاصيل الخاصة بالبطولة من حيث كيفية تنسيق الحضور الجماهيرى، وكذلك الإجراءات المقرر اتباعها قبل وخلال المنافسات.

ويشارك فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبًا، لأول مرة فى تاريخ البطولة، لذلك تحيى البطولة باهتمام بالغ، لضمان سلامة كل الوفود المشاركة فى المونديال.