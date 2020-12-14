شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وأبناؤه مع الثلاثية التاريخية فى ملعب التتش: "صورة عائلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، مع أبنائه فى ملعب مختار التتش بالجزيرة بالثلاثية التاريخية التى حصل عليها الأهلى هذا الموسم، وهى دورى أبطال أفريقيا، الدورى العام وأخيرا كأس مصر، ونشر صوراً مع أبنائه والثلاثية عبر حسابه على إنستجرام وأتبعها بتعليق، "صورة عائلية".





من ناحية أخرى، عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران صباح اليوم، الاثنين، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة، التى حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.





كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع بيتسو موسيمانى للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، التى تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وتطرق الحديث إلى رحلة الأهلى إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث تقرر سفر الفريق للنيجر يوم 19 ديسمبر الجارى.





من ناحية أخرى، أجرت لجنة من مديرية أمن الغربية معاينة لإستاد غزل المحلة، تمهيدا لإصدار قرار نهائى بشأن إقامة مباراة الأهلى والمحلة بإستاد الغزل، والمقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من دورى القسم الثانى.

واعتمدت اللجنة البوابات الإلكترونية التى قام مجلس إدارة نادى غزل المحلة بتركيبها على مداخل ومخارج الاستاد بناءً على تقرير الأمن والذى طلب تركيب بوابات إلكترونية تكون بها خاصية الكشف عن المتفجرات والمعادن، وهو ما قامت به إدارة استاد غزل المحلة.

وطلبت اللجنة ضرورة زيادة عدد الكاميرا بمحيط استاد غزل المحلة وهو ما سيعمل مجلس إدارة غزل المحلة على تنفيذه خلال 24 ساعة تمهيدا لإقامة مباراة الأهلى والمحلة بإستاد غزل المحلة.