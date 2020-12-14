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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب الشباب يواجه أزمة فى تونس بسبب كورونا قبل مباراة ليبيا، أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر.

أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين خلال أسبوعين بعد الفوز على المقاولون

قرر مسئولو الزمالك، صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق عن الموسم الحالى، خلال أسبوعين بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

منتخب الشباب يواجه أزمة فى تونس بسبب كورونا قبل مباراة ليبيا