الامارات | بالفيديو: منصور بن محمد يستقبل إنفانتينو.. ويدعوه لمؤتمر دبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: منصور بن محمد يستقبل إنفانتينو.. ويدعوه لمؤتمر دبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير إلى الدولة وتستمر لمدة يومين.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي: "تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطائر، بحث التعاون بين المجلس و "فيفا" والبرامج المشتركة لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم العالمية وترسيخ دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب".

وأضاف: "قبل جياني انفانتينو، الدعوة التي وجهها له سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يقام 27 ديسمبر الجاري تحت شعار (كرة القدم في القمة)".

وسيتحدث رئيس فيفا، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر عن دور كرة القدم في تجميع الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية في التسامح والسلام والتعاون، والجهود والمبادرات المقبلة التي ينوي فيفا اطلاقها لتطوير كرة القدم عالميا.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news