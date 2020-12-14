شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرار النهائى للجبلاية حول منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته مع الجانب التونسي والسفارة المصرية بتونس من أجل تحديد أمن وسلامة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. من جهته، تواصل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، مع مسئولي وزارتي الرياضة والصحة هناك، حيث تم الاتفاق على الاستجابة لطلب البعثة المصرية بعمل مسحة طبية ثانية مساء اليوم لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها. وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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