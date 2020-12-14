شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مسحة للاعبين خلال مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أي أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.

وقال خميس إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التي تشارك في الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد في الحدث.