شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب اللاعبين بمواصلة الانتصارات امام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمس باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك جلسه مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بالتركيز في مباريات الدوري ومواصلة الانتصارات واقتناص جميع النقاط للمنافسة مبكرا علي الدرع هذا الموسم خصوصا وان الفريق مقبل علي مباراة غاية في القوة امام بيراميذر الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع أوباما من أجل منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.