شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب: هناك لغز كبير حول إصابة 17 لاعبًا بكورونا من البعثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، عن تطورات الموقف داخل الفريق بعد أن كشفت المسحة الأخيرة عن وجود 17 إصابة.
وقال «منصور»، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «كل العناصر المصابة بفيروس كورونا في منتخب الشباب لم تظهر عليهم أي أعراض».
وأضاف: «طلبنا الخضوع لمسحة جديدة من جهة معتمدة، وتلقينا أنباء بشأن إمكانية تحول مسحة 7 لاعبين من المصابين إلى سلبي».
وتابع: «الموقف النهائي سوف يتضح مساء اليوم، ونتمنى تحول عدد كبير من العينات إلى سلبية».
وزاد: «ننتقد قرار وضع جميع المنتخبات في فندق واحد، كما أن هناك لغزًا كبيرًا بسبب عدم وجود أي إصابات في المنتخبات الأخرى، فعلى سبيل المثال منتخب تونس توجد به إصابة واحدة في الجهاز الفني».
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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