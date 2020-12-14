شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الـ 32 من الدوري الأوروبي.. أرسنال يصطدم ببنفيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي عن مواجهات قوية لأرسنال وأولمبياكوس، فيما جاءت باقي المواجهات متوازنة.

وأوقعت القرعة أرسنال في مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي، بينما سيواجه أوليمبياكوس فريق أيندهوفن الهولندي، في الدور الثاني لبطولة «يوروبا ليج».

توتنهام هوتسبير الإنجليزي × ولفسبيرغير النمساوي

- دينامو كييف الأوكراني × كلوب بروج البلجيكي

- ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

- بنفيكا البرتغالي × أرسنال الإنجليزي

- النجم الأحمر الصربي × ميلان الإيطالي

- أنتويرب البلجيكي × رينجيرز الإسكتلندي

- سلافيا براغ التشيكي × ليستر سيتي الإنجليزي

- سالزبورج النمساوي × فياريال الإسباني

- سبورتينج براغا البرتغالي× روما الإيطالي

- كراسنودار الروسي × دينامو زغرب الكرواتي

- يونغ بويز السويسري × بايرليفركوزن الألماني

- مولده النرويجي × هوفنهايم الألماني

- غرناطة الإسباني × نابولي الإيطالي

- ماكابي تل أبيب الإسرائيلي × شاختار دونيتسك الأوكراني

- ليل الفرنسي × أياكس أمستردام الهولندي

- أولمبياكوس اليوناني × آيندهوفن الهولندي

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 في الـ18 من فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الـ25 من الشهر ذاته.

وستقام قرعة دور الـ16 من المسابقة الأوروبية في الـ26 من فبراير المقبل.