شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي المغرب يصل تونس للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة المنتخب المغربي للناشئين بالعاصمة التونسية قرطاج، بوفد قوامه 30 فردا، بقيادة المدرب زكرياء عبوب، للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا عن منطقة شمال إفريقيا، وهي النهائيات التي ستحتضنها موريتانيا مطلع العام المقبل.

وسيستهل المنتخب المغربي أولى مبارياته أمام منتخب الجزائر، ثم بعدها يواجه تونس، ليلتقي ليبيا في المباراة الثالثة، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب المصري.

وستنطلق التصفيات من 15 حتى 27 من الشهر الحالي، وستشهد التصفيات تأهل المنتخبين الأول والثاني للنهائيات.

كان فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، قد زار بعثة منتخب الناشئين خلال تجمعهم في مجمع محمد السادس وحفزهم للعودة بإحدى تأشيرتي التأهل.