شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات كرة قدم سعوديات ينافسن على الصعود للمرتبة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان تمرير الكرة وركلها على أرض الملعب حلما تحقق أخيرا للاعبة كرة القدم السعودية مريم العنقري.

والعنقري عضو فريق نسائي لكرة القدم تشكل حديثا في السعودية بعد أن سمحت الحكومة بتنظيم دوري نسائي يوم 17 نوفمبر.

وقالت العنقري (19 عاما) التي تحلم ذات يوم أن تصبح لاعبة محترفة «أخيرا، أنا مرا سعيدة إنه صار فيه مجال أحقق حلمي إن شاء الله، أنا كنت ألعب في الخارج بس الحين الحمد لله أقدر ألعب في بلدي وإن شاء الله يصير فيه فرصه أقدر أحترف».

وتقوم 52 لاعبة من أعمار مختلفة بتمرير الكرة وركلها في تدريب لفريق نادي شعلة الشرقية بمدينة الخبر السعودية.

وقالت مدربة الفريق مرام البتيري (35 عاما) «أنا أدرب فريق شعلة الشرقية الأول والمدير الفني والمدير التنفيذي للنادي عندي أكثر من شهادة من الفيفا ومعايشات مع المنتخب الإماراتي وإن شاء الله نحقق معهم أكثر من بطولة».

وأضافت «نادي شعلة الشرقية عندنا تقريبا 52 لاعب تختلف أعمارهم ما بين فوق 17 سنه تحت 17 سنه تحت 14 سنة قاعدين نطورهم وندربهم على أشياء مختلفة اللياقة البدنية، التوافق العضلي العصبي، مهارات كرة القدم وغيرها الكثير إن شاء الله نوصلهم للاحترافية».

وقالت عزة الغامدي أم إحدى اللاعبات بالفريق «أنا كأم لإحدى اللاعبات الموجودات هنا، اللاعبة السعودية ريناد الغامدي، فخورة فيها وراح أكون داعمه لها وراح تكون إن شاء الله اسم لامع في المستقبل بما إن المجال انفتح الآن بالسعودية صار ان تعيش الحلم اللي هي حابته والشي اللي احنا ما لحقنا عليه من قبل». وقالت اللاعبة ريناد الغامدي (17 عاما) «الحمد لله إني أثبت وجودي بفضل الله ثم أمي مثلي الأعلى طبعا ومره فخورة ومتحمسة لدوري السيدات وإن شاء الله أثبت نفسي أكثر وأكثر وأطور نفسي أكثر.»

ويشارك 24 فريقا في أول دوري نسائي لكرة القدم بالسعودية. وستقام المباريات في مدن منها الرياض وجدة والدمام.