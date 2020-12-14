شكرا لقرائتكم الزمالك يؤهل أوباما بتدريبات وجلسة قبل موقعة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مباراة الفريق الودية للفريق الأول أمام فريق شباب النادى، المقامة على ملعب النادى، وخضع أوباما لتدريبات بالجرى حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزه لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع أوباما من أجل منحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات الخاصة به والاطمئنان عليه بشكل عام.

وقرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، إقامة مباراة ودية للبدلاء والمستبعدين من الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادى، لتجهيز تلك المجموعة لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

ويخوض لاعبو الزمالك الأساسيون الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب الماضية، تدريبات استشفائية وتأهيلية للمباراة المقبلة بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وقامت إدارة القلعة البيضاء بإيداع المتأخرات عن الموسم الماضى فى الحسابات البنكية الخاصة باللاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى المسابقة المحلية التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها منذ بداية المسابقة، لمُصالحة الجماهير بعد الإخفاق فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلى فى النهائى التاريخى بهدفين مقابل هدف، ووداع بطولة كأس مصر، من دور نصف النهائى بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعرب البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز على المقاولون العرب حيث شدد على أن المباراة كانت صعبة جدًا، مشيرًا إلى أنه كان يعلم إنه يواجه فريق قوى، مضيفًا أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد أول خمس دقائق عاد مرة أخرى، كما أوضح أنه فى الشوط الثانى تراجع أداء الفريق، وهو ما استغله فريق المقاولون، خاصة أن طريقة اللعب لم تساعده فى الخروج كثيرًا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذى يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر، مشددًا على أنه يرى أن الدورى الموسم الحالى سيكون صعبًا، موضحًا أن الجميع متساوٍ فى الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثًا عن الفوز وليس الأداء مشددًا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.