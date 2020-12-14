شكرا لقرائتكم عواد أساسيًا فى تشكيل الزمالك بودية الشباب.. وجنش حارسًا للمنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الذى يلتقى مع فريق الشباب مواليد 99 بالنادي الأبيض، ضمن استعدادات الفريق الأول بقلعة ميت عقبة لمواجهة بيراميدز المقبلة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى.

وجاء تشكيل الفريق الأول للزمالك كالتالى:"محمد عواد في حراسة المرمى، محمود الونش ومحمود عبدالعزيز وحمزة المثلوثي و حاتم سكر في خط الدفاع، إسلام جابر و إمام عاشور وكريم بامبو وسيف جعفر ومصطفى فتحي في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:"جنش في حراسة المرمى، أحمد رضا، إسلام طارق، حمدي علاء، علاء يحيي في خط الدفاع، عمر ياسر، يحيى مفتاح، يوسف علي، عبدالرحمن جمعه، مصطفى مدحت في خط الوسط، أحمد توبة في الهجوم".

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الزمالك الأساسيون الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب الماضية تدريبات استشفائية وتأهيلية للمباراة المقبلة بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

وجاء فوز الزمالك على المقاولون العرب، بمثابة مُصالحة لجماهير قلعة ميت عقبة، عقب الهزائم المتتالية التى لحقت بالفريق، بداية من الخسارة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، وتبعها الخروج من دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بالهزيمة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستعيد الأبيض انتصاراته مع بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية، التى يسعى للمنافسة على لقبها.