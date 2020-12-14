شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب مباراة الأهلي والمحلة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة تبديل ملعب مباراة الأهلى والمحلة في الجولة الثانية للدورى المقرر لها الجمعة المقبل بحيث تقام على ملعب القلعة الحمراء بدلا من ملعب أبناء المحلة نظرا لعدم حصول الأخير على الموافقات الأمنية حتى الأن .

ووافق مسئولو المحلة على الحل بشكل مؤقت في إطار رغبة لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على عدم تأجيل أي مباراة في الوقت الحالي في ظل ضغط المباريات .

من ناحية أخرى حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الاثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى.