قرعة دور الـ16.. كيف علقت أندية أوروبا على مواجهاتها بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُجريت قرعة منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن مواجهات نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني –حامل اللقب- ولاتسيو الإيطالي، ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ردود أفعال الأندية حول القرعة.. ونستعرض الآتي:

علق بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، على مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن روخيبلانكوس خصما صعبا.

قال تشيك: "قرعة صعبة لأن أتلتيكو مدريد لديه خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا والمسابقات الأوروبية".

وأضاف: "إنهم خصم صعب، ويقدمون أداء جيد هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني، أدائهم متسق لذلك أتوقع مباراة صعبة".

وأتم: "سبق وأن لعبنا ضدهم ولم يكن نجاحنا أمامهم بالقدر الذي كنا نتمناه".

لايبزيج

علق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي لايبزيج الألماني، على مواجهة ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كروش: "في تلك القرعة، معظم الأندية سبق لها تحقيق الكثير في السنوات الماضية".

وأضاف: "بلا شك، المباراة ستكون صعبة، أبطال الدوري الإنجليزي يقدمون أداء جيد في الموسم الحالي".

وتابع: "قدمنا مباريات جيدة في دور المجموعات مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لم توقع أحد تأهلنا، سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على ليفربول والتأهل إلى ربع النهائي".

باريس سان جيرمان

قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، إن مواجهة برشلونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليست سهلة، مضيفًا أن الفريق لديه طموحات يسعى لتحقيقها.

وقال ليوناردو: "لقد لعبنا كثيرًا ضد برشلونة في السنوات القليلة الماضية، ماذا يمكننا أن نفعل؟ هذا الفريق جيد وليس من السهل اللعب أمامه في دور الـ16".

وأضاف المدير الرياضي لباريس: "من أجل المضي قدمًا، ولتحقيق أهدافنا الطموحة، علينا مواجهة مثل تلك الفرق، لهذا السبب علينا مواجهة برشلونة مرة أخرى وتقديم مباراة كبيرة".

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه يحترم نادي أتالانتا بعد أن أوقعت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الفريق الإيطالي في مواجهة النادي الملكي.

وقال زيدان في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الليجا: "نكنّ لأتالانتا الكثير من الاحترام، ولكن المباراة ستقام في فبراير، ما يهمنا هو مباراة الغد (أمام أتليتك بلباو)".

يوفنتوس

قال بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس، على مواجهة بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال نيدفيد: "في هذه المرحلة من دوري الأبطال، كل الفرق قوية".

وأضاف: "كما قلت العام الماضي، عندما تعادلنا وخرجنا أمام ليون الفرنسي، اعتادت هذه الفرق على لعب تلك المباريات، لأنك عندما تتأهل إلى الأدوار الإقصائية عليك تقديم صورة جيدة أمام منافسك".