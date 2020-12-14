"رغم توهج بايرن".. التاريخ القريب يعزز آمال الإنجليز أمام الألمان في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم التفوق الكاسح لفريق بايرن ميونخ الألماني أمام الفرق الإنجليزية خلال الموسم الماضي، إلا أن فريقين إنجليزيين يتسلحان بسجل مميز في الماضي القريب، خلال التحدي الألماني بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة الدور الثاني للبطولة القارية الأشهر فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، في مواجهة نظيريهما الألمانيين بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزج الألمانيين على الترتيب، في تحدي سيكون الأبرز بين ممثلي اثنين من الدوريات الأوروبية الكبرى.

بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا تلاعب بالفرق الإنجليزية خلال الموسم الماضي، حيث التهم توتنهام هوتسبر بعشرة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مواجهتي دور المجموعات، قبل اكتساح تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف في دور الستة عشر.

لكن تاريخ مانشستر سيتي وليفربول مع الفرق الألمانية يدفعهما للتفاؤل قبل بدء مشوار الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، حيث يتمتعان بسجل مميز خاصة في الماضي القريب.

وفاز مانشستر سيتي في ثماني مباريات بين التسعة الأخيرة التي خاضها أمام فرق ألمانية في دوري أبطال أوروبا، وكانت أربعة بين تلك المباريات التسعة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ منافسه المنتظر، حيث فاز عليه في أربع مباريات وتعادل في واحدة.

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي سيكون سعيدًا أيضًا بمواجهة منافس ألماني، حيث سجل "هاتريك" مرتين خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، وكان كلاهما في شباك فريقين ألمانيين، أمام بايرن ميونخ عام 2014، وبوروسيا مونشنجلادباخ عام 2016.

ليفربول الذي تُوج بلقب النسخة قبل الماضية في دوري أبطال أوروبا، والذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لم يخسر خلال مواجهاته العشر الأخيرة أمام الفرق الألمانية في البطولة ذاتها، حيث فاز في سبع من تلك المواجهات وتعادل في ثلاثة.

وأقصى ليفربول فريق بايرن ميونخ في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018/2019، بالفوز وسط جماهير الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد التعادل بدون أهداف في الأراضي الإنجليزية، ومثلت تلك المواجهة دفعة هائلة للعملاق الإنجليزي في مشواره نحو التتويج في ذلك الموسم.