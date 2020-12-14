قرعة دور الـ32 بالدوري الأوروبي.. مواجهة سهلة لتوتنهام.. ويونايتد يصطدم بريال سوسيداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أُجريت قرعة دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، ظهر اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي على مباريات قوية حيث يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ريال سوسيداد، بينما يخوض نادي توتنهام مباراة سهلة نسبية أمام فريق فولفسبورجر النمساوي.

ويلتقي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد النني بنظيره بنفيكا البرتغالي، بينما يخوض أولمبياكوس اليوناني الذي يلعب لصفوفه أحمد حسن "كوكا" مواجهة أمام أيندهوفن الهولندي.

وتأهل 24 فريقًا "12 متصدرًا و12 وصيفًا لمجموعات الدور الأول"، كما ينضم إليهم في الدور الثاني 8 فرق حصلوا على المركز الثالث في مجموعاتهم بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت مباريات دور الـ32 بالدوري الأوروبي كالآتي:

1- فولفسبورجر النمساوي يواجه توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

2- دينامو كييف الأوكراني يواجه كلوب بروج البلجيكي.

3- ريال سوسيداد الإسباني يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

4- بنفيكا البرتغالي يواجه أرسنال الإنجليزي.

5- ريد ستار الصربي يواجه ميلان الإيطالي.

6- أنتويرب البلجيكي يواجه رينجرز الإسكتلندي.

7- سلافيا براج التشيكي يواجه ليستر سيتي الإنجليزي.

8- ريد بول سالزبورج النمساوي يواجه فياريال الإسباني.

9- سبورتنج براجا البرتغالي يواجه روما الإيطالي.

10- كراسنودار الروسي يواجه دينامو زغرب الكرواتي.

11- يانج بويز السويسري يواجه باير ليفركوزن الألماني.

12- مولدة النرويجي يواجه هوفنهايم الألماني.

13- غرناطة الإسباني يواجه نابولي الإيطالي.

14- مكابي تل أبيب يواجه شاختار دونتيسك الأوكراني.

15- ليل الفرنسي يواجه أياكس الهولندي.

16- أولمبياكوس اليوناني يواجه أيندهوفن الهولندي.