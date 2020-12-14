المقاولون العرب يجهز كابوريا وشكري لمباراة دجلة

يجهز الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الصفقات الجديدة من أجل المشاركة أمام وادي دجلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الدوري.
يلتقي المقاولون أمام وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السلام ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
يسعى المقاولون لإشراك بعض من الوافدين الجدد للمباراة، وقد يشهد اللقاء مشاركة أحمد شكري وأحمد كابوريا وأحمدمجدي، بالمباراة.
فيما ستكون مشاركة الكولومبي لويس إدوارد حسب جاهزية اللاعب، الذي عاد من بلاده يوم الأربعاء الماضي، والأمر نفسه للتونسي وسيم النغموشي، الذي قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد إصابته في الخلفية ما جعلته يستبعد عن قائمة الفريق أمام الزمالك.
ويسعى المقاولون العرب لتعويض هزيمته في بدايةالدوري أمام الزمالك، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، وحصد الثلاث نقاط أمام دجلة، لمواصلة القتال على مركز بالمربع الذهبي.
ويدرس الجهاز الفني بقيادة النحاس وادي دجلة بالفيديو من اجل التحضير للمباراة، وتحديد نقاط القوة والضعف، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الزمالك، لاسيما أنهم قدموا مباراة جيدة، ولم يحالفهم التوفيق خلال المباراة، وأنه لا بديل عن الفوز أمام دجلة.
وكان المقاولون تلقى هزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.
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