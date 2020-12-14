منتخب الشباب: نتيجة مسحة كورونا للفريق تظهر غدًا الثلاثاء

أكد وليد ماهر، المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، عزل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، في حجرتهم لحين إجراء مسحة ثانية على جميع أفراد البعثة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال ماهر: "نتمنى أن تأتي النتيجة مغايرة لما ظهر اليوم، خاصة أننا جاهزون لخوض فعاليات البطولة بشكل ممتاز".

وأضاف: "تواصل معنا عمروالجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة، التي تدير

اتحاد الكرة، ونائبه جمال محمد علي، للاطئمنان على آخر المستجدات، وتدخل إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، لإجراء البعثة لمسحة ثانية للتأكد من حقيقة إصابة اللاعبين بالفيروس".

وأردف: "تم عزل اللاعبين المصابين حاليًا لحين إجراء مسحة ثانية، ويشرف الدكتور وليد منظور، طبيب المنتخب على متابعة حالات اللاعبين، ومنحهم برتوكول العلاج، لحين إجراء مسحة

ثانية".

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي غدًا الثلاثاء، على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.