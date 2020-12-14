أكد عطية صابر المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 99 بالنادي الإسماعيلي أن فريقه لم يصل لمستواه المنتظر بعد لعدة أسباب ، مشيرا إلى أنه ينتظر من اللاعبين أداء أفضل.
وأضاف :" أول تلك الأسباب تتمثل فى صعوبة البدايات ، نظرا لغياب الانسجام بين اللاعبين فضلا عن توقف النشاط الكروى لفترة ليستبالقليلة".
واستكمل حديثه :" ثانى الأسباب تتمثل فى غياب أغلب عناصر القوام الأساسى للفريق وأبرزهم كمال السيد وحازم مرسى ومحمد بيومى ومحمد مصيلحى وإبراهيم حسن وهو ما اثر بشكل سلبى على الفريق" .
وبسؤاله عن رأيه فى دورى المجموعات فقد أجاب نجمالدراويش الاسبق والحاصل على لقب الدورى نسخة 2002 :" لا أفضل دورى المجموعات فهو بمثابة كأس مصر ، البطل الحقيقى فى رأيى هو من يستطيع الانتصار على كافة الأندية ".
وأتبع عطية صابر :" الانتصار على وادى دجلة شيء إيجابى ،خاصة أنه أمام فريق قوى ،اللاعبون أدى ما عليهم وكنا الاحق بالثلاث نقاط".
واختتم حديثه :"هدفنا التتويج بلقب البطولة واعادة انجاز الموسم قبل الماضى لاسعاد جماهيرنا الكبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب شباب الإسماعيلي: لم نصل لمستوانا بعد وهدفنا التتويج البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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