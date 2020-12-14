مدرب شباب الإسماعيلي: لم نصل لمستوانا بعد وهدفنا التتويج البطولة

أكد عطية صابر المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 99 بالنادي الإسماعيلي أن فريقه لم يصل لمستواه المنتظر بعد لعدة أسباب ، مشيرا إلى أنه ينتظر من اللاعبين أداء أفضل.

وأضاف :" أول تلك الأسباب تتمثل فى صعوبة البدايات ، نظرا لغياب الانسجام بين اللاعبين فضلا عن توقف النشاط الكروى لفترة ليست

بالقليلة".

واستكمل حديثه :" ثانى الأسباب تتمثل فى غياب أغلب عناصر القوام الأساسى للفريق وأبرزهم كمال السيد وحازم مرسى ومحمد بيومى ومحمد مصيلحى وإبراهيم حسن وهو ما اثر بشكل سلبى على الفريق" .

وبسؤاله عن رأيه فى دورى المجموعات فقد أجاب نجم

الدراويش الاسبق والحاصل على لقب الدورى نسخة 2002 :" لا أفضل دورى المجموعات فهو بمثابة كأس مصر ، البطل الحقيقى فى رأيى هو من يستطيع الانتصار على كافة الأندية ".

وأتبع عطية صابر :" الانتصار على وادى دجلة شيء إيجابى ،خاصة أنه أمام فريق قوى ،اللاعبون أدى ما عليهم وكنا الاحق بالثلاث نقاط".

واختتم حديثه :"هدفنا التتويج بلقب البطولة واعادة انجاز الموسم قبل الماضى لاسعاد جماهيرنا الكبيرة".