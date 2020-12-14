ليستر سيتي يصطدم بـ سلافيا براغ في دور الـ32 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم النسخة الحالية 2020 – 2021، عن وقوع فريق ليستر سيتي الإنجليزي في مواجهة فريق سلافيا براج التشيكي، حيث أقيمت مراسم القرعة اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الفريق التشيكي في دور الـ 32 من اليوروباليج يوم 18

فبراير المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الإنجليزي يوم 25 من الشهر ذاته .

وستكون مواجهة اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث لم يسبق أن التقيا من قبل في أي مناسبة رسمية أو ودية .

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

فولفسبرجر × توتنهام هوتسبير

دينامو كييف × كلوب بروج

ريال سوسيداد × مانشستر يونايتد

بنفيكا × ارسنال

سرفينا زفيزدا × ميلان

رويال أنتويرب × رينجرز

سلافيا براج × ليستر سيتي

ريد بول سالزبورج × فياريال

سبورتنج براجا × روما

كراسنودار × دينامو زغرب

يانج بويز × باير ليفركوزن

مولده × هوفنهايم

غرناطة × نابولي

مكابي الصهيوني × شاختار

ليل × أياكس

أوليمبياكوس × أيندهوفن

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقًا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال.