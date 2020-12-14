باريس سان جيرمان يترقب نتائج فحوص إصابة نجمه البرازيلي

فضل توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عدم الإدلاء بأي تفاصيل بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية التي يخضع لها اليوم الإثنين.

وتعرض نيمار للإصابة إثر تدخل عنيف من جانب تياجو مينديز لاعب ليون خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين أمس الأحد التي انتهت بفوز ليون 1 / صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي، وقد حصل مينديز على البطاقة الحمراء.

وقال توخيل إنه، من خلال خبرته، يفضل الأنتظار في الحديث بشأن إصابة نيمار، لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية.

وتعرض نيمار لضربة قوية في الكاحل من جانب لاعب ليون ليخرج من أرضية الملعب محمولًا على محفة طبية.

وحقق ليون الفوز في مباراة أمس ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف ليل، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 28 نقطة في المركز الثالث.