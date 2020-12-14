لامبارد يدعم الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي

يعاني الوافد الجديد إلى تشيلسي الإنجليزي، كاي هافيرتز لكي يكون على مستوى التوقعات بعد انضمامه إلى البلوز قامًا من باير ليفركوزن الألماني نظير 72 مليون جنيه إسترليني، لكن مدربه فرانك لامبارد أكد أن اللاعب البلغ من العمر 21 عامًا يجب أن يحصل على الوقت لإثبات نفسه.

وغاب هافيرتز، الذي سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، عن ثلاث مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي، كما استبدله لامبارد في كل المباريات الأربع الأخيرة ومنها الخسارة (0-1) ضد إيفرتون أول أمس السبت.

ودافع لامبارد عن لاعبه، قائلًا: “في العصر الحالي، سيتعرض كل لاعب للانتقاد عندما يخسر فريقه أي مباراة. يجب أن نتحلى بالصبر مع هافيرتز، لأنه صاحب موهبة رائعة”.

وأضاف: “إنه يستطيع اللعب في أي مركز من مراكز الهجوم الثلاثة ولقد لعب في الجانب الأيمن في عدد لا يحصى من المرات قبل القدوم إلى تشيلسي“.

وتابع: “يجب على الناس التي تريد التعجل في انتقاده أن تنتظر وتمنح لاعبًا شابًا الوقت. أعرف المستوى الذي سيصل إليه هافيرتز”.

وكان قد أكد النجم الألماني الشاب خلال الأسبوع الماضي أن معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ تسببت في شعوره بالإرهاق وكأنه لم يلعب كرة القدم من قبل.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدران توتنهام هوتسبير وليفربول، وتنتظر البلوز مواجهة قوية ضد ولفرهامبتون غدًا الثلاثاء في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.