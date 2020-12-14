استقالة رئيسة جامعة بروجيا بعد إتهامها بالتلاعب في اختبار سواريز

تقدمت رئيسة جامعة إيطالية للأجانب باستقالتها، اليوم الإثنين، وذلك بعد إتهامها بالتلاعب في اختبار اللغة الإيطالية لنجم كرة قدم في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت رئيسة الجامعة جيوليانا جريجو في خطاب لها عبر الموقع الرسمي لجامعة الأجانب في بروجيا: “أقدم هذه الاستقالة اليوم وأنا رأسي مرفوع”.

وأضافت أنها تقدمت باستقالتها من أجل المصلحة العامة للجامعة وللمدينة، مؤكدة انها ستستمر في مواجهة الاتهامات الموجهة لها.

وقالت جريجو : “دائمًا ما كنت أتصرف بصدق وإنصاف”.

وتعرضت جريجو لضغوطات عديدة منذ 17 سبتمبر الماضي، عقب اختبار اللغة الذي خضع له الأوروجوياني لويس سواريز والذي كان ضروريًا لتقديم طلب الجنسية الإيطالية والتي كانت ستسهل مُهمة انتقال اللاعب إلى فريق يوفنتوس.

وقال مكتب الإدعاء في بيروجيا في الرابع من ديسمبر الجاري، إن سواريز حصل على الإجابات مقدمًا وأن الامتحان كان “مهزلة” تم ترتيبها بناء على طلب من يوفنتوس.

وتقرر إيقاف جريجو وعدد من المسؤولين والأساتذة في الجامعة لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية وتزوير وثائق رسمية.

ولم يكتمل انتقال سواريز إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، لينتقل المهاجم صاحب الـ33 عامًا إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من برشلونة الإسباني.

ومن ناحية أخرى يخضع فابيو باراتيتشي المدير الإداري بيوفنتوس، لتحقيقات من قبل الأدعاء العام في بروجيا، وذلك بدعوى الإدلاء بمعلومات خاطئة في سياق التحقيق.