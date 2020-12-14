وفاة محقق الخماسية الشهيرة مع ليفربول جيرارد هولييه

توفى المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، جيرارد هولييه عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أيام قليلة من خضوعه لجراحة في القلب.

وكان هولييه قد عاد إلى منزله بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى باريس في الشريان الأورطي.

وعانى هولييه لأول مرة من مشاكل في الشريان الأورطي في أكتوبر 2001، واستمر في عالم التدريب إلى أن منعه الأطباء من التدريب نهائيًا، بعد تجربة قصيرة مع أستون فيلا الإنجليزي في الفترة بين عامي 2010 و2011.

ويملك أولييه مشوارًا حافلًا رفقة ليفربول ما بين 1998 و2004 بعد أن تولى المهمة أولًا بالشراكة مع “روي إيفانز” ثم أكمل منفردًا.

وفي فترته مع ليفربول حقق الفرنسي ست بطولات، ومنها خماسية عام 2001 الشهيرة، لكنه لم يتمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، كأس الرابطة الإنجليزية مرتين، درع الاتحاد الإنجليزي مرة، بطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة.

كما قاد هولييه ليون للفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبرالمحلي في مناسبتين أيضًا.

واختير المدرب الفرنسي كأفضل مدرب في أوروبا عام 2001، وأفضل مدرب في العالم طبقًا لمجلة “ورلد سوكر” الإنجليزية، واختير مدرب العام في فرنسا عام 2007.

وحصل هولييه على وسام جوقة الشرف الوطني (الفرنسية)، وهو وسام فرنسي أنشأه القنصل الأول لفرنسا “نابليون بونابرت” في عام 1802، وهو أعلى تكريم رسمي في البلاد؛ حيث حصل على رتبة “فارس”.