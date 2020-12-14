أخبار برشلونة| ميسي على بعد هدف من رقم بيليه القياسي

يحتاج قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي للاسطورة البرازيلي بيليه كأكثر من سجل مع فريق واحد على الاطلاق، بعد تسجيله لهدف الفوز 1-0 على ليفانتي مساء الأحد في الدوري الاسباني.

وأنقذ هدف ميسي المتأخر رونالد كومان من التعادل المحرج على ملعب الكامب نو، حيث انتقل الأرجنتيني إلى 642 هدفًا لبرشلونة في جميع المسابقات.

وكان مجموع بيليه مع العملاق البرازيلي سانتوس محل خلاف سابقًا، ولكن وفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو، فإن ميسي الآن على بعد هدف واحد فقط من معادلة رصيده المذهل 643.

وكان هدف ميسي في مرمى فريق باكو لوبيز هو الأول له هذا الموسم في الفوز على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني في 29 نوفمبر، ويبدو أنه كان متأكد من تجاوز بيليه قبل نهاية عام 2020.

وينتظر كومان مواجهة قوية مع منافسه ريال سوسيداد متصدر الدوري الاسباني في منتصف الأسبوع، قبل أن يكمل السنة التقويمية بمباريات ضد فالنسيا وريال بلد الوليد وإيبار.

ولم يكن هدف ميسي هو الرقم القياسي الوحيد للنادي ليلة الأحد، حيث صعد سيرجيو بوسكيتس إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاركة في المباريات مع برشلونة على الإطلاق، بالتساوي مع كارليس بويول في 593 مباراة.

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