شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالاهلى تفتح تحقيق بعد إصابة أجاى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من الجهاز الطبى للفريق تقرير عن حالة أجايى الذى يعانى من تمزق والتهابات في الوتر الوحشي وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس، ويحتاج لتدخل جراحي وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه لفترة تصل إلى قرابة 3 أشهر.
وغاب أجاي عن المباريات مع الأهلي منذ مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأحمر (2-1)، والتتويج باللقب التاسع.
وكشف مصدر داخل الاهلى أن لجنة التخطيط فتحت ملف الاصابات المتكررة للاعبين خصوصا العناصر التى تحتاج لفترات طويلة للعلاج لمعرفة الأسباب، خاصة بعدما تباينت الأراء مؤخرا حيث يرى فريق أن طبيعة التدريبات هى السبب خاصة أن جميع العناصر يؤدون نفس الجرعات بدون التفريق بين اللاعبين، بينما يرى فريق أخر أن أرضية ملعب التتش متهمة فى كثرة الإصابات.
وينتظر أن يرفع الجهاز الطبى تقرير شامل عن الاصابات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعقد جلسة مع بيتسو موسميانى المدير الفنى لمناقشةالملف ووضع حلول لمحاربة شبح الإصابات .
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