شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأهلى تقود فريق تنس الطاولة لانجاز جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 15سنة، لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، أمس الأحد.

وتوج ناشئو وناشئات الأهلي بلقب الجمهورية عقب الفوز على المنافس التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

ومثل فريق الناشئين في البطولة مؤمن صلاح، وياسين ياسر، وحسين وائل، بينما ضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، جنى وجيه، ومريم حسين.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، الكابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، ومحمد إسماعيل مدرب فريق الناشئين، وخالد جمال مدربا مساعدا، وهشام اسماعيل مدرب فريق الناشئات. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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