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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الانجليزية بعد مباراة ليفربول ضد فولهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتهت امس مباراة ليفربول ضد فولهام، بتعادل ايجابي 1-1 ولم يقدم فريق ليفربول الاداء المنتظر منه حيث تقدم فولهام اولا ثم عادل ليفربول النتيجة وشارك محمد صلاح اساسيا في المباراة حيث سجل هدف التعادل من ضربة جزاء وخرج قبل نهاية المباراة بدقائق.
ووفقا لنتيجة واداء لاعبي ليفربول فقد كان التقييم ايضا الذي لم يكن على المستوى من المواقع الانجليزية، فأعلى متوسط تقييم كان 7 درجات وحصل عليه اللاعب اليسون بيكر حارس المرمى، يليه جونز 6.6 درجة ثم فابينو 6.4 درجة وحل محمد صلاح رابعا بمتوسط تقييم 5.9 درجة.
وفيما يلى تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراتهم اما فولهام :
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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