شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد أجايي عن الأهلي 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يفتقد الأهلي خدمات النيجيري جونيور أجاي لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، حسبما أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء. ووفقا لمصدر مطلع فإن أجاي يعاني من تمزق والتهابات في الوتر الوحشي وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس، وسيحتاج لتدخل جراحي وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه لفترة تصل إلى قرابة 3 أشهر، ويغيب أجاي عن المباريات مع الأهلي منذ مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأحمر (2-1)، والتتويج باللقب التاسع. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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