شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يطلب تأجيل لقاء ليبيا بدورى شمال أفريقيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو منتخب الشباب تأجيل مباراتهم أمام ليبيا المقرر لها غدا بتونس بعد إصابة 18 لاعبا بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بفيروس كورونا المستجد . وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليا فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا. وقال حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب فى البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات". وأضاف الصقر، "ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري". وتابع أحمد حسن، "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي فى تونس لمدة 14 يوما، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم تخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

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