شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: نبحث عن بديل مصطفى محمد قبل الموافقة على رحيله عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه سعيد بالفوز على المقاولون العرب وكانت خطوة مهمة في بداية الدوري، مؤكدا أن الأداء لم يكن مرضي لكن الأهم بالنسبة لنا النقاط الثلاث بعد الخروج من كأس مصر وخسارة دوري أبطال إفريقيا. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "عملنا على تجهيز اللاعبين نفسيا، وخبرات اللاعبين ساعدت الفريق على الفوز على المقاولون وهو فريق مميز".

وأضاف: "بعد تولي اللجنة المؤقتة لإدارة النادي بقيادة المستشار عبدالله البكري، وتم تعيين لجنة لإدارة كرة القدم، وقمنا بتوفير المستحقات المتأخرة، وتم عمل حسابات للاعبين في أحد البنوك الذي يتعامل معه النادي، من أجل تحويل المستحقات لهم". وواصل: "بدلا من تحويل الأموال من بنك إلى آخر، تم عمل حسابات لكل اللاعبين في نفس البنك من أجل تحويل المستحقات بشكل فوري".

وقال: "أيمن يونس يتولي ملف تجديد العقود اللاعبين، ووكيل فرجاني ساسي تم الاتفاق معه على التجديد بشكل نهائي، والفترة المقبلة سيتم كتابة العقود والبنود، نسعى لابعاد الفريق عن كل الأمور الحالية والبعيدة عن كرة القدم".

وأضاف: "سنجدد عقود أوباما وجنش وشيكابالا، في الفترة المقبلة، ونفاوض شيكابالا لتجديد عقده لمدة موسمين، باقٍ في الزمالك لحين وهو أحد أبناء النادي وقائد للفريق داخل وخارج الملعب، نحتاج لهذه المواصفات والشخصية في الفترة المقبلة". وواصل: "أي لاعب يرتدي قميص الزمالك ليوم واحد اعتبره من أبناء النادي، هدفنا في الفترة المقبلة إبرام بعض التعاقدات، في إطار احتياجات الفريق فقط".

وأكمل: "أغلقنا ملف عدم التعاقد مع بعض اللاعبين مثل أحمد الشيخ وأمير عادل، ولن نتحدث فيه مجددًا"

وتابع : "موضوع مصطفى محمد شائك للغاية، فهو أحسن مهاجم موجود في الدوري المصري، والفريق في حاجة لوجوده، خاصة مع ابتعاد عمر السعيد للإصابة بكورونا". وأضاف: "مصطفى محمد لديه طموحات كبيرة في الاحتراف الخارجي، ويسعى للوصول إلى مكانة محمد صلاح، لابد أن يكون هناك انتظار قبل حسم الملف، ولابد من إيجاد بديل".

وواصل: "جلست مع مصطفى قبل لقاء المقاولون العرب وتحدثت معه، وظهر عليه التركيز الشديد واستطاع تسجيل هدف في المقاولون فهو لاعب كبير، ونبحث عن مصلحة الطرفين النادي واللاعب".