برشلونة يواجه باريس وأتلتيكو أمام تشيلسي.. مواجهات جنونية مرتقبة في دوري أبطال أوروبا

أقيمت ظهر اليوم، الإثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا. وجاءت مواجهات دور الـ 16 على النحو التالي: أتليتكو مدريد الإسباني x تشيلسي الإنجليزي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني X مانشستر سيتي الإنجليزي لاتسيو الإيطالي X بايرن ميونخ الألماني بورتو البرتغالي X يوفنتوس الإيطالي برشلونة الإسباني X باريس سان جيرمان الفرنسي بوروسيا دورتموند الألماني X إشبيلية الإسباني ريال مدريد الإسباني X أتلانتا الإيطالي ليفربول الإنجليزي X لايبزيج الألماني ومن المقرر أن تقام مباريات جولة الذهاب في دور الـ16 للبطولة أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021 فيما تقام مباريات جولة الإياب في التاسع والعاشر و16 و17 من مارس 2021.

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