«انتوا متعرفوش حاجة».. رسالة قوية من كهربا لجماهير الزمالك

وجه جناح النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" رسالة قوية لجماهير نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق الأبيض، قائلًا: " انتوا متعرفوش حاجة ".

وقال كهربا، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" أمس الأحد، إن جمهور الزمالك لا يعلم أنه تحمل الكثير للغاية داخل القلعة البيضاء وأن هذا لم يتم تقديره، موضحاً أنه وجد نفسه يتعرض للسباب من الجماهير لأنهم لا يعلمون ما حدث معه، قائلاً: "لو أي حد مكاني من الجمهور كان هيعمل أكثر مني".

ووجه كهربا رسالته إلى جماهير الزمالك قائلا: "طول عمري بتكلم عنكم بشكل محترم ولم أخطئ في حقكم ".

وأضاف: "لو الأهلي خسر أو اتعادل والزمالك خسر يشتموني أنا، من غير ما اعملهم أي حاجة، أقسم بالله كنت بلعب وبموت نفسي عشان نكسب كل ماتش عشان خاطر نفرح الجمهور".

وشدد اللاعب أنه لا يعمم شكواه على جماهير الزمالك ككل، ولكن للمجموعة التي تخطئ فيه، موضحًا: " يمكن هم ميعرفوش شخصيتي، ميعرفونيش كويس، يمكن مسمعوش الكلام ده قبل كدة أنا استحملت ضغوطات كثير، هم بيطلعوا حاجات كدة أنا لو معنديش أصل مش هعمل اللي أنا بعمله، يعني حضرتك مثلًا ساعة تحية الكابتن الخطيب، لما اديته التحية، هو يستاهل كل خير، بس ده حب من جوايا ليه هو لأن هو عمل معايا مواقف شخصية وحاجات كثير".

وكشف كهربا كواليس رحيله عن نادى الزمالك قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، لافتا إلى أنه كان قريبًا من الانضمام لنادى بيراميدز.

وأضاف كهربا : "سبب خلافى مع المستشار مرتضى منصور، أنى قبل مباراة الأهلى والزمالك فى برج العرب جاء مرتضى إلى التدريبات ومعه عدد من نجوم الزمالك، وقال لى "وأنت بقى يا عم كهربا لو حد شتمك بأمك أو أبوك ما تردش؟"، فبعد الاجتماع تحدثت معه وقولتله لو سمحت شيل الجزء ده من الفيديو لأن أبويا وأمى بيتفرجوا عليَّه وأنا مش عايزهم يسمعوا الكلام ده".

وأضاف : حدثت مشادة بيننا بسبب ذلك الموقف، وبعدها خدنى فى مكتبه وقالى إنت زي ابنى واللاعيبه كلها كانت معايا ماسابونيش، بعدها طلبت من النادى 20 مليون للتجديد، والنادى رفض وقولتلهم إن بعد أمم إفريقيا هيجيلكم جواب انى "فرى" لأن كان باقى فى عقدى 6 أشهر، وبعد أمم إفريقيا ماحدش كلمنى وكلمونى لما غيبت يوم عن النادى فقولتلهم شكراً".

واختتم كهربا: كنت قريبا من الانضمام لبيراميدز قبل الأهلى وبيراميدز كان عرضه أكبر من الأهلى، "لكن أنا كنت مستنى الأهلى، وقولتلهم أنا معاكم بس ادونى أسبوع مستنى رد الأهلى".