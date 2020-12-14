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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية تطلب زيادة الكاميرات باستاد غزل المحلة لإقامة مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة من مديرية أمن الغربية معاينة لاستاد غزل المحلة تمهيدا لإصدار قرار نهائي بشأن إقامة مباراة الأهلي والمحلة باستاد الغزل، والمقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الاسبوع الثاني من دوري القسم الثانى.
واعتمدت اللجنة البوابات الإلكترونية التي قام مجلس إدارة نادي غزل المحلة بتركيبها علي مداخل ومخارج الاستاد بناءً على تقرير الأمن والذى طلب تركيب بوابات إلكترونية تكون بها خاصية الكشف عن المتفجرات والمعادن، وهو ما قامت به إدارة استاد غزل المحلة.
وطلبت اللجنة ضرورة زيادة عدد الكاميرا بمحيط استاد غزل المحلة وهو ما سيعمل مجلس إدارة غزل المحلة على تنفيذه خلال 24 ساعة تمهيدا لإقامة مباراة الأهلي والمحلة باستاد غزل المحلة.
استاد غزل المحلة
استاد غزل المحلة 2
جانب من الإستاد
وتنتظر لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وصول الموافقات الأمنية لإعلان الملعب الذى ستقام عليه مباراة الأهلى وغزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الجمعة المقبل، ويفاضل الأمن بين أربعة ملاعب لإقامة المباراة وهى استاد غزل المحلة، واستاد طنطا الرياضى، واستاد الإسكندرية وبرج العرب لاختيار أحدها لإقامة المباراة.
وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت أمس، الأحد، فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وبدأ التفكير فى مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل بالجولة الثانية للدوري التى يرغب الجهاز الفنى لتحقيق الفوز فيها قبل السفر إلى النيجر لخوض ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق سونيديب.
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