شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الحوار فى دور الـ32 بكأس اليد.. والزمالك يتأهل مباشرة لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم الاثنين قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة اليد بمقر الاتحاد، بحضور عمرو فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على المسابقات، وسعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات العليا وكرة اليد المصغرة، ومندوبو الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي ونادي الحوار في دور الـ32، بينما تأهل الزمالك مباشرة إلى دور الـ16 حسب ما أسفرت عنه القرعة، ومعه ناديى المعادى وقنا.

وجاءت المواجهات الأخرى كالتالى :

أصحاب الجياد مع طما، والطيران مع العبور، والبنك الأهلي مع مدينة نصر، والجزيرة مع بنها، والزهور مع الداخلية، والشمس مع قارون، وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر، وسبورتنج مع الترسانة، وسموحة معبني سويف، والأولمبي مع ستاد المنصورة، وهليوبوليس مع مدينة دمنهور، وأسيوط مع اتحاد الشرطة.

وتقام مباريات دور ال32 عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

يشرف على لجنة المسابقات عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرأس اللجنة سعيد عبدالمنعم، وتضم في عضويتها: أحمد مصطفى وكريم حسين وأشرف خلاف وكريم حسن وخالد صالح وماهر السايح ومجدي عصمت.

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا تأجيل نهائيات بطولة دورى المحترفين للموسم المحلى 2019/2020 الى نهاية بطولة العالم التى ستستضيفها مصر يناير المقبل . وكانت الجولة قبل الأخيرة من المقرر إقامتها 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع سبورتنج، والأولمبى مع هليوبوليس، وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى، وسبورتنج مع سموحة، وهليوبوليس مع البنك الأهلى، والأهلى مع الزمالك.